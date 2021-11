البرلمانية الأمريكية لورين بويبرت تعتذر للمسلمين بعد هجوم عنصري على إلهان عمر

قدمت النائبة الجمهورية لورين بويبرت اعتذاراً للمسلمين على تويتر بعد أن وصفتها البرلمانية التقدمية إلهان عمر في تغريدة بأنها “متعصبة ضد المسلمين” بسبب اختلاقها لقصة ذكرتها في خطاب ألقته مؤخراً.

وأصدرت القيادة الديمقراطية بياناً انتقدت فيه “تعليقات بويبرت العنصرية والمعادية للمسلمين”، ودعا الديمقراطيون القيادة الجمهورية إلى “اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة العنصرية”.

وفي مقطع فيديو، زعمت بويبرت أنها دخلت إلى المصعد مع عمر وضابط شرطة في الكابيتول هيل، ثم قالت للجمهور للضاحك ” حسناً ها هي إلهان عمر، ليس لديها حقيبة ظهر، نحن في خير الآن”.

وقالت عمر إن القصة لم تحدث ابداً، ووصفت بويبرت بأنها مهرجة ، وأكدت في تغريدة بأن “التعصب ضد المسلمين ليس مضحكاً ولا ينبغي تطبيعه، ولا يمكن أن يكون الكونغرس مكاناً لا تدان فيه التعليقات والخطيرة”.

واعتذرت بويبرت عن التعليقات في تغريدة نشرتها بعد ظهر الجمعة، وقالت إنها تواصلت مع عمر مباشرة.

وكتبت بويبرت ” اعتذر لأي شخص في الجالية المسلمة التي أساءت إليها بتعليقي على النائبة عمر، هناك الكثير من الاختلافات السياسية التي يجب التركيز عليها بدون الإلهاء غير الضروري”.

