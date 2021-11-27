بالفيديو: نصر الله يخطئ بذكر تاريخ استقلال لبنان!.. مرَّروا له ورقة على الهواء حتى يصحِّح فعلته

أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مساء الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حسن نصر الله جدلاً بعد أن ذكر تاريخاً خطأً لاستقلال لبنان خلال خطاب متلفز ألقاه، فيما اعتبر بعض اللبنانيين هذه الزلة دليلاً على عدم اكتراث زعيم الحزب بلبنان.

خلال الكلمة المتلفزة، قال حسن نصر الله في كلمة ألقاها الجمعة: “لا شك أن لبنان دخل عام 1948 في مرحلة جديدة”، في حديث عن استقلال لبنان عام 1943.









بعد دقائق وضع أحد مساعدي الأمين العام لحزب الله ورقة على الطاولة لتصحيح الخطأ، قبل أن يقول نصر الله: “لديكم حق، الآن الشباب يقولون إن الاستقلال كان في 1943″، حسب تعبيره.

من جانبه، كتب الإعلامي اللبناني نديم قطيش عبر صفحته على تويتر: “تاريخ استقلال (بلدو) ما بيعرفوا لأنو ما بيعرف لبنان، خيي في شي اسمو لبنان، هيدي أولويتنا، عجبك أو ما عجبك”، حسب قوله.

وكتب مغرد عبر صفحته على تويتر: “لا تعود ذاكرة السيد حسن نصر الله إلى استقلال لبنان في العام 1943، هو يعتبر أن (التاريخ) بدأ مع حزب الله في العام 1982 السيّد حسن لا يعرف البلد”.