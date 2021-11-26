استنفار عالمي ضد “أوميكرون”.. والسعودية والإمارات تعلقان السفر من 7 دول

اتخذت عدة دول حول العالم إجراءات وقائية، بينها حظر السفر، لمواجهة خطر انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يعتقد أنه سيكون “الأكثر انتشارا” مقارنة بباقي المتغيرات.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات، الجمعة، أنهما ستقومان بتعليق الرحلات الجوية من سبع دول أفريقية.









ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه “تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني وإليها”.

وأعلن المصدر أيضا “تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وبشكل غير مباشر من الدول المشار إليها، عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها”.

كذلك، أعلنت وكالة أنباء الإمارات ” تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الاثنين”.

وبحسب الوكالة فان هذا يشمل “تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول”.

وأعلنت البحرين أيضا إدراج جنوب أفريقيا وخمس دول اخرى على لائحة الدول الحمراء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن “دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء سيعلق على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين”.

وأعلن الأردن منع دخول القادمين من عدد من الدول الأفريقية إلى المملكة إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتهم هذه الدول وذلك لمنع وصول المتحورة الجديدة من فيروس كورونا إلى أراضي المملكة.

وبناء على توصية من وزارة الصحة قررت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الجمعة “منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، واعتبارا من الأحد المقبل”.

وأوضحت الوزارة أن “الإجراءات الاحترازية اتخذت بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإسواتيني وبوتسوانا وذلك إعتبارا من يوم الأحد”.

وبحسب الوزارة “سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها”.

وأشارت الى أن القرار اتخذ “للحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن”.

وقرر المغرب إغلاق حدوده في وجه المسافرين القادمين من بلدان منطقة إفريقيا الجنوبية، تحسبا لانتقال المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الخارجية القول إن القرار يشمل “فضلا عن جنوب إفريقيا، كلا من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي”.

وأشارت إلى أن حظر دخول التراب الوطني يسري على “المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها”.

أوروبا

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على فرض حظر سفر بحق القادمين من جنوب القارة الإفريقية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول السبع والعشرين تحركت في غضون ساعات بناء على نصيحة من المفوضية الأوروبية التي طالبت الجميع بضرورة توخي مزيد من الحذر في التعامل مع المتحور الجديد حتى يتضح مدى خطورة التهديد.

ودعت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي ترأسها سلوفينيا في الوقت الحالي، جميع الدول الأعضاء “لاختبار وإخضاع جميع الركاب القادمين للعزل”.

وحظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها.

وكانت إيطاليا منعت من دخول أراضيها الجمعة أي شخص زار جنوب إفريقيا “في الأيام الـ14 الماضية”.

وأصبحت بلجيكا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عن حالة إصابة بهذا المتحور.

وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الجمعة، إن بلاده “على أعتاب حالة طارئة” بعد أن اكتشاف السلطات أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة.

وقررت السلطات منعت السفر من وإلى معظم الدول الأفريقية.

وقال بينيت إن المتغيرة الجديدة أكثر عدوى وتنتشر بسرعة أكبر من دلتا، مضيفا أن السلطات تجمع معلومات عما إذا كانت السلالة الجديدة تتهرب من اللقاحات أو أنها أكثر فتكا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت إصابة لدى شخص عائد من مالاوي، مشيرة إلى الاشتباه بحالتين أخريين لأشخاص عائدين من الخارج، وضعا في الحجر الصحي.

وأضافت أن الأشخاص الثلاثة كانوا مطعمين، دون تحديد عدد الجرعات التي حصلوا عليها أو نوع اللقاح.

وفي الولايات المتحدة قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز إن الولايات المتحدة ستقيد السفر من جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها اعتبارا من يوم الاثنين.

وشددت عدة دول أخرى، بما في ذلك كندا والهند واليابان وتركيا وسويسرا والبرازيل قيود السفر على القادمين من جنوب إفريقيا.

وتسببت المخاوف المتعلقة بهذه المتحورة الجديدة، في انخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وصنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا باعتباره فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق، وأطلق عليه اسم “أوميكرون”.