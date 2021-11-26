#نجوى_كرم تعلّق على أرشيفها الضخم الذي يحييه جمهورها هذا الأسبوع: “كلّ حفلة لها ذكرى خاصة بقلبي”!

أطلقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لجمهورها هاشتاغ: “#NajwaKaramsArchiveWeek”، لإحياء أرشيفها الضخم على مدار أسبوعٍ كامل، حيث بدأ جمهورها في نشر آلاف الصور والفيديوهات وأجمل اللحظات من الحفلات والمهرجانات، التي عاشتها شمس الأغنية منذ بداية مسيرتها الفنية، حتى حقق الهاشتاغ التراند على تويتر في ساعات، وبدأ بالإنتشار بشكلٍ أوسع، ومن المرجح أن يبقى في صدارة التراند طيلة أسبوع هذه الفعالية، التي لاقت إعجاباً كبيراً ليس فقط من جمهورها، بل حتى من إعلاميين ومواقع فنية وصفحاتٍ إخبارية.

وأعادت نجوى كرم نشر العديد من التغريدات لهم عبر حسابها في تويتر، كما علّقت على أرشيفها بالقول: “كلّ حفلة إلها ذكرى خاصة بقلبي وبمسيرتي الفنية”.