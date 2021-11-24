فصل جديد في العلاقات التركية الإماراتية.. اتفاقيات ضخمة بمليارات الدولارات بين أبوظبي وأنقرة بقطاعات مختلفة

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، إذ جرت مراسم التوقيع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين. وشملت المراسم توقيع البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

اتفاقيات بمليارات الدولارات بين أبوظبي وأنقرة

وكشف مصدران لوكالة رويترز، أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو اجتمع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الرئاسة التركية؛ لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.









فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ‭‭)‬‬وام)، إن الإمارات أعلنت تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وأضافت الوكالة أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية ومنها الاستثمار في قطاعي الطاقة والصحة.

زيارة مرتقبة لوزير خارجية تركيا لأبوظبي

وبالتزامن مع وصول ولي عهد أبوظبي إلى الأمارات، أعلن وزير خارجية تركيا عن زيارة مرتقبة للعاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأدلى تشاووش أوغلو بتصريحات، خلال مراسم توقيع اتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن البلدين عقدا اجتماعاً مثمراً للغاية، مضيفاً أنه سيُجري زيارة لأبو ظبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

شراكة تجارية بين أنقرة وأبوظبي

وبالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي لأنقرة، نشرت وسائل إعلام أرقاماً عن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، حيث بلغ 8.42 مليار دولار بين البلدين، منها 5.6 مليار دولار صادرات إماراتية، في المقابل بلغت الصادرات التركية 2.82 مليار دولار.

فيما كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن تركيا تحتل المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي، نحو 329 مليار درهم.

وفيما يعتبر الذهب والحُلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الـ10 الماضية، كشفت الأرقام أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت في 2020، نحو 33 مليار درهم، بنموٍ نسبته 21% على أساس سنوي.

أما الاستثمار فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وفي المقابل بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات خلال 2020، أكثر من 1.3 مليار درهم.

فصل جديد في العلاقات الإماراتية التركية

ووصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في إطار زيارة رسمية، لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، فيما كان باستقباله وزير التجارة التركي محمد موش ومسؤولون آخرون.

وتداولت وسائل إعلام تركية فيديو للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي، لأول مرة منذ سنوات، في إطار سعي البلدين لتحسين علاقتهما.

ويزور وليُّ عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، فيما يسعى البلدان لإصلاح العلاقات.

وامتنع البنك المركزي التركي عن التعليق على الاجتماع.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أن محمد بن زايد سيُجري زيارة رسمية لتركيا، الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

من جهته كشف مسؤول تركي، لوكالة رويترز الإخبارية، قبيل محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، أن تركيا والإمارات ستبرمان اتفاقات في مجالات الطاقة والاستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجيستيات، وذكر المسؤول التركي أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.

فيما أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان لها، بأن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي، إن “أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة”.