عقب قرار المحكمة الأوروبية بإدانتها…. أوروبا تعلن: حماس إرهابية

بيروت أوبزرفر

أعلنت المحكمة الأوروبية انها تمتلك الكثير من المسوغات القانونية التي يمكن معها تصنيف حركة حماس باعتبارها حركة إرهابية ، يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه غضب القوى السياسية في حركة حماس من القرار البريطاني الأخير والذي صنف الحركة باعتبارها أيضا حركة إرهابية، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة .









ومع التطور السياسي في هذا الملف تتواصل حدة التجاذبات الأمنية في الأراضي المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية في هذا الصدد أنه وفي الأشهر الأخيرة ، ازداد حجم العمليات العسكرية في مدينة جنين وبشكل ملحوظ ، لا سيما حركة الجهاد الإسلامي وحماس.

وقالت مصادر أمنية أن السلطة الفلسطينية ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على النظام في الشوارع والحفاظ على حياة الفلسطينيين ولا ينبغي لأحد أن يختبر قوات الأمن.

اللافت أن كل هذا يجري في الوقت الذي تطالب فيه عدد من القوى السياسية الغربية بمعاقبة حركة حماس للمقاومة وتصنيفها كحركة إرهابية ، وهو ما يأتي بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية.

وسيتم إدراج الذراع السياسية للحركة في قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا ، وجاء هذا التأكيد على هذا القرار هذا الأسبوع عندما قام أحد أعضاء الحركة بعملية عسكرية في القدس ، وتخشى حماس أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا.