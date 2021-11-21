وفاة الممثلة المصرية سهير البابلي.. أستاذة “مدرسة المشاغبين” تودعنا بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة المصرية سهير البابلي، الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن عمر ناهز 86 عاماً بعد صراع قصير مع المرض، وكانت الفنانة الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية.

حسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، الأحد، فإن “الفنانة الكبيرة كانت قد تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم الاحتفاظ بها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات”.









في وقت سابق، نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على “إنستغرام” منشوراً تقول فيه: “جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا”.

وُلدت سهير حلمي إبراهيم البابلي عام 1935 وعشقت التمثيل منذ طفولتها، ما دفعها إلى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في ذات الوقت، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

جاءت انطلاقتها من المسرح الذي ظل حتى النهاية عشقها الأول، فقدمت عشرات الأعمال للقطاعين العام والخاص منها (القضية) و(الفرافير) و(نرجس) و(مدرسة المشاغبين) و(على الرصيف) و(الدخول بالملابس الرسمية) و(العالمة باشا) و(عطية الإرهابية)، لكن أشهرها على الإطلاق كانت (ريا وسكينة) مع الراحلين شادية وعبد المنعم مدبولي.

أما في السينما فقدمت أفلام (يوم من عمري) و(جناب السفير) و(أخطر رجل في العالم) و(أميرة حبي أنا) و(حدوتة مصرية) و(السيد قشطة) و(دقة زار) و(الأونطجية) و(استقالة عالمة ذرة) و(ليلة عسل) وغيرها.

أما الدراما التلفزيونية فلم تنل مساحة كبيرة من مشوارها، إذ قدمت مسلسلات (جراح عميقة) و(الليل الطويل) و(الشاهد الوحيد) و(بكيزة وزغلول) و(قلب حبيبة).

تزوجت لأول مرة قبل أن تكمل 16 عاماً من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، وبعد طلاقها بوقت قصير تزوجت من الملحن منير مراد شقيق المطربة ليلى مراد.