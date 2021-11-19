سلامة يسلّم ميقاتي تقريراً عن حساباته الشخصية: لا علاقة لهذه الخطوة بـ”التدقيق الجنائي”

سلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، التقرير الذي أعدّته “شركة سمعان وغلام للتدقيق” BBO والذي يتضمّن التدقيق في حساباته الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة.

وصرّح سلامة بعد اللقاء: طلبت اليوم موعداً للقاء الرئيس ميقاتي بهدف تسليمه التقرير الذي أعدّته “شركة سمعان وغلام للتدقيق” BBO بناءً على طلب مني والذي يتضمّن التدقيق في حساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة وهي أيضاً موضع تحقيقات قضائية.









أضاف: لقد سلّمتُ دولة الرئيس هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، كي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت الى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة “فوري”، ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي.

سئل: هل هذه الخطوة استباق لموضوع التدقيق الجنائي؟

أجاب: لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ وكل شائعات تُرمى هنا وهناك ضمن حملة مُمنهجة ومُبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية.

سئل: هل ستسلّم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية؟

أجاب: نعم.