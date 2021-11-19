أسعار وجبات الطعام في مطعم الشيف نصرت في الرياض تصدم السعوديين

تصدّر اسم الشيف التركي الشهير نصرت الترند في السعودية، بعد انتشار أسعار الطعام في مطعمه الذي افتتحه منذ أسبوع في العاصمة السعودية الرياض، حيث يبدأ سعر ستيك اللحم الذهبيّ من 2400 ريال سعوديّ (حوالى 600 دولار أميركيّ) إلى 4300 ريال سعوديّ، (أكثر من ألف دولار أميركيّ)، وبعض شرائح اللحم تصل إلى 2500 ريال سعوديّ (نحو 660 دولاراً أميركيّاً).
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أسعار أطباق #الشيف_نصرت بعد افتتاح مطعمه بالعاصمة الرياض #موسم_الرياض
يعني جغمة كابتشينو بـ 40 ريال !!! 🥴 pic.twitter.com/e6GX182cQU
— سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) November 16, 2021
وعبّر البعض عن صدمتهم من الأسعار، إذ ذكر بعض المغرّدين أنّ الخروف الكامل لا يصل سعره إلى ألف ريال، فيما يبلغ سعر قطعة اللحم في مطعم نصرت أكثر من ذلك.
لحمة ستيك صغيرة 1800
خروف كامل 690 ريال
#الشيف_نصرت#موسم_الرياض pic.twitter.com/GbXXYW8h54
— امينة حافⓂ️ (@5k_vip) November 17, 2021
وطالب المغرّدون من وزارة التجارة وحماية المستهلك التدخّل لوضع حدّ لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، وحتّى لا تحذو مطاعم أخرى طريقة مطعم #الشيف نصرت نفسها.
وكان الشيف نصرت نشر فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، من افتتاح مطعمه في الرياض، حيث تواجد نجم كرة القدم السعوديّ سامي الجابر في الافتتاح.