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أسعار وجبات الطعام في مطعم الشيف نصرت في الرياض تصدم السعوديين

November 19, 2021

تصدّر اسم الشيف التركي الشهير نصرت الترند في السعودية، بعد انتشار أسعار الطعام في مطعمه الذي افتتحه منذ أسبوع في العاصمة السعودية الرياض، حيث يبدأ سعر ستيك اللحم الذهبيّ من 2400 ريال سعوديّ (حوالى 600 دولار أميركيّ) إلى 4300 ريال سعوديّ، (أكثر من ألف دولار أميركيّ)، وبعض شرائح اللحم تصل إلى 2500 ريال سعوديّ (نحو 660 دولاراً أميركيّاً).

وعبّر البعض عن صدمتهم من الأسعار، إذ ذكر بعض المغرّدين أنّ الخروف الكامل لا يصل سعره إلى ألف ريال، فيما يبلغ سعر قطعة اللحم في مطعم نصرت أكثر من ذلك.

وطالب المغرّدون من وزارة التجارة وحماية المستهلك التدخّل لوضع حدّ لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، وحتّى لا تحذو مطاعم أخرى طريقة مطعم #الشيف نصرت نفسها.

وكان الشيف نصرت نشر فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، من افتتاح مطعمه في الرياض، حيث تواجد نجم كرة القدم السعوديّ سامي الجابر في الافتتاح.

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