أسعار وجبات الطعام في مطعم الشيف نصرت في الرياض تصدم السعوديين

متداول حاليًا : أسعار أطباق #الشيف_نصرت بعد افتتاح مطعمه بالعاصمة الرياض #موسم_الرياض

وعبّر البعض عن صدمتهم من الأسعار، إذ ذكر بعض المغرّدين أنّ الخروف الكامل لا يصل سعره إلى ألف ريال، فيما يبلغ سعر قطعة اللحم في مطعم نصرت أكثر من ذلك.

وطالب المغرّدون من وزارة التجارة وحماية المستهلك التدخّل لوضع حدّ لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، وحتّى لا تحذو مطاعم أخرى طريقة مطعم #الشيف نصرت نفسها.

وكان الشيف نصرت نشر فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، من افتتاح مطعمه في الرياض، حيث تواجد نجم كرة القدم السعوديّ سامي الجابر في الافتتاح.