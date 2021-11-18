غضب عارم يسيطر على الرجوب مع قرب الانتخابات

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني وأمين سر حركة فتح أنتقد في حديث له مع بعض من المسؤولين تعيين نجل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في منصب عضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الفلسطينية.









وأشار مصدر فلسطيني مسؤول أن السبب في غضب الرجوب هو عضوية عبد السلام في منظمة حماس ، المصنفة باعتبارها منظمة إرهابية من قبل كثير من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي سيزيد من دقة الأزمة الحالية .

غير أن مصدر فلسطيني أخر أشار إلى أن الرجوب لن يقوم بشيء الأن ضد عبد السلام هنية ، مشيرا إلى إن جبريل الرجوب يريد التعاون مع ممثلي حماس في السلطات المحلية من أجل إجراء الانتخابات المحلية ، خاصة وأن هناك علاقات جيدة بين الرجوب وحماس تزداد قوة بسبب محاولات مصالحة الرجوب.

يذكر أن جبريل الرجوب زاد من نشاطه السياسي تجاه الانتخابات المحلية ، ويعلم الكثير من الفلسطينيين أن الرجوب أُبعد من الدائرة السياسية الرئيسية بسبب علاقاته الجيدة مع حماس ، يحاول تعزيز مكانته السياسية بين الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية.