الصدر يدعو لحل الفصائل المسلحة “دفعة واحدة” و”تصفية” الحشد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الكتل الخاسرة في الانتخابات العراقية إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية الحشد الشعبي من “العناصر غير المنضبطة”، مشددا على تمسكه بتشكيل “حكومة أغلبية”.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، مخاطبا القوى الخاسرة إنه “لا يمكن أن تكون خسارتكم مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية” في العراق.









ودعا الصدر، الذي نال أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المبكرة، هذه القوى “لمراجعة أنفسهم لإعادة ثقة الشعب بهم” في المستقبل.

ووضع الصدر عدة شروط أمام القوى الخاسرة من أجل الاشتراك في تشكيل الحكومة منها “حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة”.

ومن بين الشروط أيضا “تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زجه في السياسة”، وكذلك “محاسبة المنتمين لهم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم للقضاء”.

وطلب الصدر من تلك القوى “قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله، إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية”.

وفي رد على سؤال بشأن شكل الحكومة المقبلة قال الصدر إن الخيارات الوحيدة تتمثل إما بـ”تشكيل حكومة أغلبية أو الاتجاه للمعارضة الوطنية”.