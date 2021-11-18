ما الذي أغضب السعوديين من تلميع إم.بي.سي لسلطان الطرب

وتساءل عبداللطيف “لا أعرف كيف نقطع العلاقات مع دول بسبب غزونا بالمخدارات، وننتج فيلمًا يمجد أكبر وأشهر متعاطيها. المنطق هنا لا يستقيم”.

وفي السياق نفسه، غرد الكاتب السعودي غسان بادكوك قائلا:

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حتماً هناك خطأٌ ما. لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً. صحيح أن جورج وسوف فنان معروف، ولكن سلوكه الشخصي وانتماءه السياسي هما عنوان للخزي.

واعتبر معلقون أن لا لوم على اللبنانيين مادام السعوديون أنفسهم استضافوا وسوف. وقال معلق:

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المسؤول عن الترفيه قام باستضافة جورج وسوف في موسم الرياض أمام الملأ . قبل أن نلقي اللوم على علي جابر دعنا نصلح باب النجار أولاً.

يذكر أن جورج وسوف، كان قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرا، بمسرح أبوبكر سالم بالسعودية بدعوة رسمية من رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

في سياق آخر، قال معلقون إنهم لا يفهمون منطق الاعتراض على مسلسل. وتساءل الكاتب وحيد الغامدي: