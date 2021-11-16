جعجع : الدولة اللبنانية منحازة للمحور الفارسي

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لصحيفة “النهار” وموقع “النهار العربي” ينشر غداً الأربعاء، الازمة بين لبنان ودول الخليج بأنها “أزمة استراتيجية”، معتبراً أن الصراع العربي-الفارسي اتخذ أبعاداً غير مسبوقة، وأن الدولة اللبنانية بفعل تحكم حزب الله بمفاصلها، باتت منحازة تماماً للمحور الفارسي، مما يتطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لتغيير المسار بكامله.

وتطرق جعجع الى أحداث الطيونة ومعركة حزب الله مع القضاء والانتخابات النيابية المقبلة، والتحرك العربي في اتجاه سوريا، فاكد ان “لا انفتاح عربياً على سوريا، وإنما محاولة لمقايضة النظام السوري الميؤوس منه بخطوة مقابل خطوة، على أمل تحقيق التغيير السياسي المطلوب”.