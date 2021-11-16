وزير الخارجية السعوديّ: لا أزمة مع لبنان بل هناك أزمة تسبّب بها “حزب الله”

نفى وزير الخارجية السعوديّ الأمير #فيصل بن فرحان آل سعود وجود أزمة سعودية مع لبنان، معتبراً أنّ “ثمّة أزمة في لبنان تسبّب بها #حزب الله”.

وأشار ابن فرحان في مقابلة مع مارك بيرلمان عبر قناة “فرانس 24” أنّ “الفساد السياسيّ والاقتصاديّ المتفشّي في لبنان هو الذي يدفع الرياض للاعتقاد بغياب الجدوى لوجود سفيرها في بيروت”.









وكانت حكومة المملكة العربية #السعودية قد أعلنت في 29 تشرين الأول استدعاء سفيرها لدى لبنان وطرد السفير اللبنانيّ من الرياض، إلى جانب وقف الواردات اللبنانية كافّة إلى المملكة “لحماية أمنها وشعبها”.

وجاءت القرارات السعودية على خلفية تصريحات وزير الإعلام #جورج قرداحي في شأن الحرب باليمن، إذ اعتبرت حديثه “حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها”، وندّدت بما تضمّنته من “افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها”.