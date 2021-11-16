#إليسا للمغتربين: : ”ما تقول صوتي مش رح يفرق، يمكن تفرق ع صوتك!“

وجهت الفنانة إليسا الى اللبنانيين في الإغتراب، محفذة إياهم للتسجيل للتصويت في الإنتخابات اللبنانية المقبلة. وغردت: ”ما تقول صوتي مش رح يفرق، يمكن تفرق ع صوتك!“.

وتابعت: ”إلى كل الأحباء في بلاد الانتشار، من اللبنانيين غير المقيمين: تسجّلوا اليوم لتقدروا تصوّتوا بالانتخابات النيابية المقبلة، وتعاقبوا اللي كانوا وبعدهم السبب في تفجيرنا، وافقارنا، وإذلالنا، وتهجيرنا“.









وكتبت في تغريدة أخرى: ”بعد في ٤ أيام لتتسجلوا للانتخابات النيابية إذا رح تصوّتو من خارج لبنان. وكل صوت بيعمل فرق قدام منظومة حاكمة متمسكة بالسلطة وعم تودينا للموت“.