الجنوب_يحترق شماتة اللبنانيين في بعضهم ترند على تويتر

رغم أن التضامن كان حاضرا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الحرائق المستعرة في الجنوب اللبناني معقل حزب الله، إلا أن الشماتة فاقته أضعافا.

وبدأ التراشق الافتراضي وتحميل المسؤولية لحزب الله الذي اختار أن يشعل جميع أنواع الحرائق في البلد واضحا ضمن هاشتاغ #الجنوب_يحترق الذي تصدر الترند اللبناني على تويتر بعدد هائل من التغريدات. واعتبر مغردون الأمر دليلا على حرائق الطائفية والمذهبية المندلعة في نفوس اللبنانيين.









واشتعل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع مع هبوب الرياح القوية الساخنة وتأخّر موسم الأمطار. وكما في كل حريق، أتت النيران على المزيد من المساحات الحرجية وشكلت خطرا على منازل اللبنانيين كاشفة العجز الرسمي.

وبعيدا عن تغريدات تمني السلامة لأهل الجنوب واستحضار بعض العبارات الجاهزة في مثل هذه الظروف، تساءل مغردون عن سبب الفشل الذريع في إطفاء الحرائق ولفتوا إلى الترسانة العسكرية التي يمتلكها حزب الله “الدويلة داخل الدولة” غير أنه لا يتوفر على آليات لإطفاء الحرائق. وغرد ناشط لبناني: