عون: العمل جار لمعالجة الوضع بين لبنان ودول الخليج

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم للاوضاع الامنية، وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.

وكانت جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة.









واستقبل الرئيس عون سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ومملكة البحرين ميلاد نمور والقائم بالاعمال في سفارة لبنان في الكويت هادي هاشم، واطلع منهم على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الاخيرة والاجراءات التي لجأت اليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب الى السفراء اللبنانيين مغادرتها.

واطلع الديبلوماسيون الثلاثة رئيس الجمهورية على أوضاع ابناء الجالية اللبنانية في الدول الثلاث.

وأكد عون أن “العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، إنطلاقا من حرص لبنان على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا السعودية ودول الخليج.