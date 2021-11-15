عدد المسافرين عبر المطار ارتفع بنسبة 77 بالمئة!

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجلت ارتفاعا اضافيا خلال شهر تشرين الأول الفائت، وازداد عدد الركاب بنسبة 71 بالمئة وبلغ 414 ألفا و 378 راكبا، رافعا بذلك المجموع العام للمسافرين من لبنان واليه منذ مطلع العام 2021 وحتى نهاية الشهر العاشر منه الى ثلاثة ملايين و 522 ألفا و174 راكبا مقابل 1 مليون و989 ألفا و626 راكبا في الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 اي بزيادة 77 بالمئة.

كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية من لبنان واليه خلال شهر تشرين الأول الفائت بنسبة 54 بالمئة وبلغ 3707 رحلات.









وقد توزعت حركة المطار خلال تشرين الأول 2021 على الشكل التالي:

المسافرون

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري 414 ألفا و378 مسافرا ( بزيادة 71,67 بالمئة عن تشرين الأول 2020 ) اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 76,19 بالمئة وسجل 192 ألفا و 780 راكبا، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 67,43 بالمئة وبلغ 220 ألفا و406 ركاب، في حين ارتفع عدد المسافرين بطريق الترانزيت بنسبة 272,5 بالمئة وسجل 1192 مسافرا.

ومع انتهاء الشهر العاشر من هذا العام، يصبح مجموع الركاب في المطار ثلاثة ملايين و 522 ألفا و 174 راكبا بزيادة 77 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي . حيث ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 82,66 بالمئة وسجل 1 مليون و674 ألفا و 497 راكبا، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 71,57 بالمئة وبلغ مليون و 834 ألفا و 585 راكبا وارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 261 بالمئة وسجل 13092 راكبا.

الرحلات الجوية

ازداد مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر تشرين الأول 2021 بنسبة 54,58 بالمئة عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الفائت وسجل 3707 رحلات ، منها 1854 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 54,75 بالمئة ) و 1853 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 54,41 بالمئة ). وبالتالي اصبح مجموع الرحلات الجوية من لبنان واليه خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 32370 رحلة مقابل 21875 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة 47,97 بالمئة.

يشار الى ان مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الثاني الحالي بلغ 162 ألفا و 951 راكبا، منهم 72791 وافدا الى لبنان و 89848 مغادرا من لبنان.