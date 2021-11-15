شخصيتان كانتا مقربتان من رفيق الحريري.. السعودية تمنح جنسيتها للمفكرين محمد السماك ورضوان السيد

منحت المملكة العربية السعودية جنسيتها للمفكرين اللبنانيان محمد السماك ورضوان السيد.

والمعروف أن السماك هو أكاديمي وكاتب متميز تتسم أطروحاته بالموضوعية والعمق، وله مؤلفات في مجال الحوار بين الشرق والغرب، وهو يشغل منصب أمين عام لجنة الحوار الأسلامي المسيحي في لبنان وعضو مجلس إدارة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار وكان مستشاراً مقرباً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري.









كما أن د رضوان السيد هو كاتب وباحث في الدراسات الإسلامية وحائز على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، ويحظى بحفاوة عالمية في حقل الدراسات والفكر الإسلامي. كما أن السيد كان مقرباً أيضاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري.