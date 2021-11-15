ابراهيم الصقر : “أنا ابراهيم صقر ما رح خلي ابن مرا عوني يقب راسو بزحلة”

قال القيادي في القوات اللبنانية ابراهيم الصقر في حديث لـ”وهلق شو”: يتهموننا بالتهريب وهم يعلمون أن أي شاب مسيحي ماروني لا يستطيع التهريب إلى النظام السوري ومن يهرب هم الشيعة التابعون للحزب.

وأضاف: جبران باسيل يهاجمني بالشخصي وأنا لا أختبئ خلف مار شربل “مار شربل بخبيني”، “أنا ابراهيم صقر ما رح خلي ابن مرا عوني يقب راسو بزحلة”.









وتابع: أنا لا أعرف جبران باسيل فلماذا هاجمني في جلسة الثقة ولماذا ترك “الأدباب تبعه” كندى البستاني يهاجمونني على تويتر.

وأضاف: ما بدأ في زحلة انتهى في عين الرمانة ضمن المؤامرة على القوات اللبنانية، فهم حاولوا الدخول إلى عين الرمانة ورأو ماذا حصل “فبلا ما يجربو شو بصير بالعيون”.

وتابع: مستشار جبران باسيل غسان خوري حضر واشترى سماداً من أخي الذي كان يبيع كل الأطراف وهو كان يستورد “سولفات الأمونيوم” وليس نيترات الأمونيوم.