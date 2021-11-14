بسبب الأزمة المعيشية… لبنانيون يحاولون التواصل مع مؤسّسات إسرائيلية و أدرعي يوجهم للموساد!!

غرّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية”.

وأضاف: “أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنًا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد”.







