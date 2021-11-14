بسبب الأزمة المعيشية… لبنانيون يحاولون التواصل مع مؤسّسات إسرائيلية و أدرعي يوجهم للموساد!!

غرّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية”.
وأضاف: “أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنًا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد”.
في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية.أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنًا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد [email protected] pic.twitter.com/xls9nxnJFj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2021