تصدرت “التريند” على وسائل التواصل… #إليسا عن حفلها بموسم الرياض: ليلة لا تنسى!

تصدّر اسم الفنانة اللبنانية إليسا الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والسعودية، بعد حفلها في موسم الرياض، حيث لفتت إطلالتها المميزة أنظار متابعيها.

في التفاصيل، تصدّر هاشتاغ “إليسا في الرياض” الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل وبعد إحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض.









وتداول الجمهور صورًا ومقاطع فيديو لـ إليسا عند وصولها إلى المسرح، حيث ظهرت بفستان أسود لامع أثار إعجاب الجمهور.

وألقت الفنانة اليسا كلمةً على المسرح قالت فيها: “دايماً كنت اسمع من خلال السوشل ميديا عن موسم الرياض، واتخيّل شو معقول يكون موسم الرياض. جيت وشفت انو فيه إبهار وتطوّر وشي مش طبيعي… انا سعيدة بوجودي معكم في هذا الموسم”.

في حين تفاعل الحضور بشكل كبير مع أغنية “كرهني”، سألت اليسا الجمهور ما إذا كان يريدها أن تعيد غناء الأغنية مرة ثانية، ورصدت أحد المشاهدين وهو يقول لها “كلا”. فردّت اليسا عليه بعفوية “لا؟ كيف بتقول لأ”.