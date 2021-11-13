نجوى_كرم تبدأ جولتها الأمريكية المقبلة بحفلات كاملة العدد!

أعلن الموقع الرسمي لبيع تذاكر الحفلات إلكترونياً في كندا، عن تبقّي نسبة قليلة فقط من تذاكر حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في أوتاوا، وتُقدَّر هذه النسبة المتبقية بِـ 68 تذكرة فقط(حتى كتابة هذه الأسطر)، وذلك قبل الحفل بثلاثة أشهر، حيث من المقرر أن تحيي شمس الأغنية حفلها يوم 11 فبراير 2022، على مسرح كازينو Lac-Leamy الشهير في مدينة “غاتينو” بولاية أوتاوا الكندية، ويأتي هذا الحفل بعد حفلها في ولاية “تورونتو” يوم 4 فبراير المقبل.

نفاذ تذاكر حفلاتها باكراً يعكس الإقبال الكبير للجاليات العربية هناك وجمهورها في بلاد الإغتراب ومدى إشتياقهم لها وتعطّشهم للأجواء اللبنانية التي تطبعها حفلاتها.









جديرٌ بالذكر أنّ “كندا” ستكون المحطة الأولى في سلسلة حفلات ستحييها شمس الأغنية في جولة أمريكية ضخمة، تعرّج منها إلى الولايات المتحدة وجزر الكاريبي، ثم إلى المكسيك، على مدى أربعة أشهر، تنطلق من أوائل فبراير، إلى أواخر مايو 2022.