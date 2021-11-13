انتشار عسكري لحزب الله بعيون السيمان

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها عناصر من حزب الله بلباس أسود وبكامل أسلحتهم، نفذوا انتشارًا كثيفًا في جرود عيون السيمان، ونصبوا حاجزاً على بعد كيلومتر واحد من حاجز الجيش اللبناني، في الطريق القديم والمفرق المؤدي إلى زحلة (القادومية). وأفاد مواطنون بِأَنَّ عناصر الحزب نصبوا كاميرات مراقبة في المكان، وعمدوا الى إيقاف بعض السيارات، من دون معرفة خلفيات التوقيف.وتتحدث المعلومات في المنطقة أن الحزب كان كثف من تواجده بالآليات العسكرية ليلاً في جرود عيون السيمان والعاقورة، في أعقاب أحداث الطيونة، ما أثار قلق المواطنين في المنطقة.

زيارة صفي الدين!

في المقابل، تحدثت معلومات أخرى عن أن سبب الإنتشار هو التحضير لزيارة سيجريها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، إلى بعض قرى المنطقة، وافتتاح مشاريع إنمائية فيها. ولذلك، كان لا بد من اتخاذ هذه التدابير الأمنية.