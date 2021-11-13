رعد: الأميركيين يستخدمون السعودية كبقرة حلوب

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “رد فعل إيران الذي أعلنته إذا ما تعرضت منشآتها النووية لحملة عدوانية، سيتجه باتجاه الكيان الصهيوني، الذي لن يبق، والأميركيون يعرفون قدرة إيران على ذلك، ولذلك هم أحرص على إسرائيل من نفسها، ولكن الإسرائيليين يتحدثون برغباتهم وأمنياتهم، ولا يتحدثون بمصلحتهم، وهذا يؤكد كم أن الأميركيين مستفيدون من وجود إسرائيل في المنطقة”.

وقال: “الأميركيون لا يفكّرون بزوال الكيان الإسرائيلي، وإنما بكيفية حفظه ومنع إيران من أن تصل إلى دولة نووية، ولكن الأمور انتهت، والقطار قد وصل إلى محطته الأخيرة، وإيران ستكون إن شاء الله قريباً جداً دولة على عتبة الدول النووية”.









وأضاف “إننا نفتخر أن نتعاون ويكون لنا علاقات مع إيران التي تناضل من أجل أن تكون ذات سيادة”، لافتاً إلى “أننا عندما نقول لكثير من الطاقم السياسي الحاكم في لبنان بأن تدرس العروض التي تقدمها إيران للبنان على كافة المستويات، يكون الجواب بأننا ماذا سنفعل ونقول للأميركيين الذين يضعون فيتو على تعاملنا مع إيران؟”.

وتابع: “لقد عرضت إيران على لبنان إنشاء معملين كهرباء خلال ستة أشهر أو سنة، وتؤمن الكهرباء على مدار 24 ساعة، ولكن البعض يمانعون ذلك، وكذلك الصينيون عرضوا علينا إنشاء معامل كهرباء، ولكن الأميركيين لا يسمحون بذلك، ولا يريدون أن يتم إنشاء معامل الكهرباء أو حتى المساعدة في ذلك، وبالتالي هل نحن دولة ذات سيادة؟”.

وقال رعد “دولتنا لم تقل بأن الحرب ضد اليمن عبثية، وإنما نحن المواطنون في هذه الدولة نقول ذلك”، مشيراً إلى أن “السعوديين باتوا في حالة انكفاف وخوف على السيادة السعودية، ورغم ذلك ما زالوا مستمرين بالحرب، فحتى الآن باتت تكلفة الحرب في اليمن من قبل دول التحالف العدواني حوالي الـ 900 مليار دولار، والآن اشتروا أسلحة بـ150 مليار دولار لتعزيز الدفاعات بعد سقوط مأرب”.

ورأى أن “الأميركيين يستخدمون السعودية كبقرة حلوب، ويأخذون كل الأموال التي تنتج من النفط”، مضيفًا “عندما نقول أن الحرب في اليمن هي حرب عبثية، فهذا لمصلحة السعودية، لأننا ننبهها بأنها لن تصل إلى أي نتيجة، وأن لا تفكروا بأن الأميركيين حريصون عليكم وسيحمونكم، فهؤلاء يقومون بعلككم، ومن ثم يبصقونكم، فهؤلاء لئام وذئاب”.

وختم رعد بالقول “إن الذي يحول دون أن يتمكن الأعداء منا هم الشهداء، وثقافة وروح الشهادة، هو الجهاد في سبيل الله ووجود مجاهدين مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من أجل أن يحفظوا وجودهم ويدافعون عن أهلهم وشعبهم ووطنهم”.