لماذا اصاب التحسن الاقتصادي في الضفة حركة حماس بالقلق

بيروت أوبزرفر

نشرت وزارة المالية الفلسطينية مؤخرًا تفاصيل معطيات رسمية ، وهي المعطيات التي اشارا إل أن الناتج القومي الإجمالي في الضفةالغربية هو من أعلى المعدلات في المنطقة ، ووصل إلى أكثر من 4500 دولارًا في العام الواحد. بالإضافة إلى ذلك ، بعد الالتزام الدوليبالمساعدات المالية ، هناك تكيف مع التطور الاقتصادي الفلسطيني ، وسيكون هناك تطور اقتصادي حتى عام 2023.









من ناحية أخرى ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، كان هناك تحسن في السنوات 2019-2021 في عدد الفلسطينيينالعاملين في إسرائيل. في بداية عام 2021 ، عمل 146 ألف فلسطيني في إسرائيل – 20٪ من جميع العاملين في الضفة الغربية. تأتي هذهالتحسينات بفضل الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على إسرائيل ، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها السلطة الفلسطينية هذهالأيام واضطرار العمال للعمل في إسرائيل مع صعوبة الوضع الاقتصادي .