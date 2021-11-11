غضب فتحاوي من هنية

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية غاضبون من التصريح المنسوب لإسماعيل هنية بأن حماس والأمين العام جاهزين للانتفاضة الثالثة. وقال المتحدث باسم محمود عباس إنه تم توضيح خلال اللقاءات بين السلطة الفلسطينية وكبار السن من الاتحاد الأوروبي أن هناك معارضة دولية لتدهور الوضع الأمني.









من ناحية أخرى أظهر استطلاع لمعهد الشقاقي نشر في تشرين الأول 2021 أن التأييد في فتح ارتفع بشكل ملحوظ (38٪). لكن كان هناك انخفاض في تأييد حماس (33٪). يبدو أن الانخراط المتزايد لفتح في مختلف مناطق الضفة الغربية أدى إلى مزيد من التأييد من قبل الجمهور الفلسطيني في الحركة.

ويقول مصدر سياسي فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن هناك تطورات سياسية جميعها تصب في صالح حركة فتح ، مستشهدا بخطوة الانتخابات المحلية.

وقال هذا المصدر ان حركة فتح تمثل الوحدة تجاه الانتخابات المحلية ، وتعمل اللجنة المركزية لحركة فتح على تجديد بعض الموظفين وهي عازمة على تعزيز الحركة لمواجهة التحديات التالية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.