سعر صرف الدولار يتجاوز 22 ألف ليرة!!

يتسارع سعر صرف الدولار بتحليقه مقابل الليرة في السوق السوداء، وقد تخطت قيمة الارتفاع منذ صباح اليوم الخميس وخلال ساعات قليلة، نحو 600 ليرة. وهي نسبة كبيرة جداً في مدة زمنية قصيرة.

ويتم تداول الدولار حالياً وفق سعر صرف يتراوح بين 22200 ليرة و22300 ليرة.









وكعادته، قَسَمَ الارتفاع ردود فعل حَمَلَة الدولار بين مسارع لبيع الدولار، ومنتظر المزيد من الارتفاع لتحقيق مكاسب إضافية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار لاسيما مع بدء العد العكسي لوقف الدعم نهائياً عن المحروقات وعن الشريحة الأكبر من الأدوية.