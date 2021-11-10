نعيم قاسم: السعودية افتعلت المشكلة ولتكف يدها عن التدخل في شؤوننا

اعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا.

رعى الشيخ قاسم حفل تكريم التلامذة الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020-2021 في ثانوية المهدي شاهد وتحدث في المناسبة مستهلا بتهنئة الخريجين: “هنيئا هذا النجاح الذي حققتموه على الرغم من الظروف الصعبة، وأنا أفتخر أن أكون بينكم لأنكم أعلام علم وهدي، تجسدون التعاليم المحمدية الأصيلة وتحملون لواء المهدي.









وفي الشأن السياسي، قال قاسم: “نحن على مسافة أيام من يوم الشهيد، هذا اليوم هو رمز للمقاومة التي قدمت أنبل أداء على وجه الأرض في مقارنة مع باقي المقاومات، نجاحات هذه المقاومة وانتصاراتها كسرت جبروت إسرائيل وغيرت وجه المنطقة ما أربك العالم المستكبر ودفعه لاستخدام أسلحة إضافية لمواجهتنا، لقد أعاقت هذه المقاومة مخطط الشرق الأوسط الجديد في حرب تموز 2006 وحرب سوريا في 2011”.

وعن الأزمة الراهنة مع المملكة العربية السعودية، قال: “إن السعودية هي من بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان. ليس لدينا أي مطلب منها سوى كف يدها عن التدخل في شوؤننا الداخلية”.

وعن أحداث الطيونة لفت الى “أن “حزب الله” وحركة “أمل” جنبا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها القوات”، داعيا إلى “قضاء عادل ونزيه وشفاف بعيدا عن كل الضغوط من هنا وهناك”.

وعن الاستحقاق الإنتخابي المقبل، أشار الشيخ قاسم إلى أن “البعض في لبنان استيقظ حديثا للتصويب على “حزب الله” من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه”. وجدد التأكيد أن “حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده ونقبل كلمة الشعب وخياراته”، منتقدا في المقابل “أولئك الذي يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات”.