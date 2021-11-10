في الوقت الذي تغرق فيه غزة بالأزمات.. السلطة تتعاون بكفاءة مع الاتحاد الأوروبي للنهوض بمشاريع في الضفة

بيروت أوبزرفر

تعمل السلطة الفلسطينية على تعزيز المبادرات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والتنموية في القطاع المدني ، وبجانب هذه الخطوةتسعى السلطة أيضا إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ، وفي هذا الإطار قالت الوكالة الفلسطينية للأنباء أنه تقررتحويل المنح المالية الأوروبية إلى عدد من المرافق والمشاريع التنموية في الضفة الغربية ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه المساعدات السخيةوأهميتها .









اللافت أن كل هذا يأتي في إطار تطور سياسي آخر وهو تنظيم وإجراء الانتخابات المحلية التي باتت دليلا على التزام السلطة الفلسطينيةبفرض الديمقراطية الكاملة التي تشمل جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وستسمح هذه الانتخابات للمواطنين بتقرير من سيديرالسلطات المحلية في مختلف الدوائر.