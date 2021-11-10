بالفيديو… مصريون يهتفون “أنا دمي فلسطيني” في وجه سياح إسرائيليين تواجدوا بمدينة دهب

كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية، هتفت مجموعة من خريجي كلية الصيدلة في مصر على ألحان الأغنية الفلسطينية الشهيرة ” أنا دمي فلسطيني”، وذلك على إثر مصادفة وجود إسرائيليين على متن يخت سياحي في مدينة دهب المطلة على البحر الأحمر.

وتداول طلاب الدفعة ومواقع إخبارية مقطعاً مصوراً يظهر عدداً من الطلاب وهم يرقصون ويهتفون على الأنغام الفلسطينية، وهو ما استفز السائحين الإسرائيلييين، ودفعهم لمغادرة المكان.









وبحسبهم، فإن الحدث الذي فرض نفسه أظهر الحماس الكبير لدى الشباب المصري وأكد على أن القضية الفلسطينية لازالت حاضرة في قلوبهم.

وأثار المقطع المصور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه نشطاء من دول عربية.

وبحسب شهادات الطلاب على تويتر، فإنهم كانوا في رحلة إلى مدينة دهب السياحية وفوجئوا بوجود اثنين من إسرائيل وعند سؤال إحداهن عن دولتها أشارت إلى الجانب الآخر من شبه جزيرة سيناء قائلة “إسرائيل”، وهو ما دفعهم لتشغيل الأغنية الفلسطينية.

كما أكدوا أن اضطرار السياح الإسرائيلييين لمغادرة المكان وترك الرحلة البحرية، هو الهدف الأول والأهم مما قاموا به، وهو ما يجب أن يقابل به كل إسرائيلي إينما وجد.

وفي المقابل، تباينت ردود الفعل تجاه المقطع المتداول، إذ رأى مغردون أن ما قام به الطلبة لم يكن التصرف الأفضل للرد على تواجد الإسرائيلييين، فيما رأى آخرون أن ردة فعل الطلاب كانت عفوية ومثالية، مؤكدين أن ما حدث يعد الدليل الأكبر على رفض الشعوب العربية للتطبيع الذي تقيمه بعض من الحكومات.

يشار إلى أن الإسرائيليين حريصون على زيارة مدينة دهب حث يوجد ما يعرف باسم (المطلع اليهودي).