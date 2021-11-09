مرعب يحث اللبنانيين المغتربين إلى التسجيل بكثافة للإقتراع في إنتخابات ٢٠٢٢

دعا المحامي والصحافي والناشط السياسي المستقل باسل مرعب اللبنانيين المغتربين في كل دول العالم إلى التسجيل بكثافة للإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة في عام ٢٠٢٢.

وقال مرعب أن شرارة التغيير التي انطلقت في تشرين ٢٠١٩ يجب أن تتجسد في استحقاق وطني وشعبي عبر مشاركة كل المواطنين سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن دور المغتربين اللبنانيين سيكون محوري ومميز في قلب المعادلة السياسية والمساهمة في إنتاج تمثيل حقيقي وبنّاء في الندوة البرلمانية.









وأضاف مرعب إلى أن مهلة التسجيل ستنتهي في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢١ لذا على كل الذين لم يسجلوا أسماءهم المبادرة عبر الرابط أدناه وممارسة حقهم الدستوري.

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 | وزارة الخارجية والمغتربين