أوضاع اقتصادية صعبة على الساحة الفلسطينية

بيروت أوبزرفر

بحث مجلس الوزراء ومحمد اشتية الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية ، وفي هذا الصدد قرر المجلس بعض الإجراءات لدعم الوضع الاقتصادي ، ومن هذه الخطوات التعجيل بتشغيل المناطق الصناعية في الخليل ونابلس ، لمكافحة عمليات التهريب ، ودعم التعاون الإقليمي وعلى رأسها دعم التعاون مع وزارة المالية الأردنية ، وتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل للمرأة.









اللافت أن كل هذا يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة الفلسطينيين في تركيا ، حيث قال السفير الفلسطيني في تركيا ، إنه لا تزال هناك عمليات بحث عن ضياع عائلة أبو رجيلة.

ورغم أن هذا الهروب من فقر غزة أدى إلى وفيات ، إلا أن سكان غزة يقولون إن هذه القضية لن توقف المزيد من الهروب وأن فرصة الهروب من الحياة السيئة في غزة تستحق فرصة الموت.