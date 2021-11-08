جنبلاط: حزب الله “خرب بيوت اللبنانيين” وصبرت عليه كثيراً.. آداء ميقاتي ممتاز

رأى رئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​، في حديث للmtv، أن “المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً”.

واشار جنبلاط الى ان “حزب الله “خرب بيوت” اللبنانيين في الخليج، متسائلا: “أين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة الدبلوماسية؟”.









وقال: “لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله وأداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة”

ولفت جنبلاط الى ان :لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما”.

وعن الطعون في قانون الانتخابات التي من المنتظر ان تُقدم للمجلس الدستوري، اكد أن “اي طعن يعني الذهاب نحو تعطيل الانتخابات”.

المركزية