زفاف نجل غازي حمد يثير جدالا واسعا في غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

تداول عدد من النشطاء صورا لدعوة حفل زفاف لمحمد نجل القيادي في حركة حماس غازي حمد ، وهي الدعوة التي تضمنت هدية هي عبارة عن تذكرتين لرحلة من القاهرة إلى شرم الشيخ والإقامة في فندق فخم.









وقالت مصادر فلسطينية أن هذه الهدايا المذهلة تطرح الكثير من التساؤلات للعديد من الفلسطينيين ، بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزة، خاصة بعد التقارير عن غرق مهاجرين من غزة أثناء محاولتهم الهروب من الفقر في قطاع غزة إلى أوروبا ، وللأسف غرق هؤلاء المهاجرين.

وقال عدد من النشطاء السياسيين في غزة أن ابن القيادي الحمساوي غازي حمد يهدي اصدقائه رحلة الى شرم الشيخ ،،وكله على حساب الشعب ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية.