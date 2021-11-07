بالفيديو… #نانسي_عجرم تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “150”

بعدما شدّت حماسة جمهورها على كليب أغنيتها الجديدة “مية وخمسين” 150 التي أصدرتها ضمن ألبومها الغنائي الجديد “نانسي 10″، طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الفيديو الكليب الخاصة بأغنيتها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وحمل الكليب توقيع المخرجة ليلى كنعان، فيما الأغنية هي من تأليف وتلحين نبيل خوري وتوزيع باسم رزق وماستر ايلي بربر.









وكانت نانسي قد تصدرت “الترند”على موقع التواصل الاجتماعي بعد أن طرحت الفيديو الدعائي، وأرفقته بالتعليق التالي: “مرحبا من منكم متحمس مثلي لطرح فيديو كليب مية وخمسين.. قريباً”، وختمت “nancy 150″، حيث تفاعل المتابعون للغاية مع نانسي وتداولوا مقطع الفيديو عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، ردّت نانسي للمرة الأولى على شائعة انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم على هامش حضورها حفل “كلاي ماكس” لتكريمها في العاصمة المصرية القاهرة بالقول إن “الشائعات موجودة دائماً في حياتنا”.