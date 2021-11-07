#إليسا تبهر ليل باريس في سهرة من العمر على مسرح الأولمبيا

أبهرت النجمة إليسا ليلة أمس السبت الموافق 6 نوفمبر 2021 جمهور مسرح الأولمبيا العريق في “باريس”من خلال أدائها المميز لمجموعة كبيرة من أغنياتها المشهورة على المستوى العربي والعالمي .

كما نالت استحسان جميع الحضور حينما فاجأتهم بآدئها إلى أغنيتين للسيدة فيروز وهم: “أحكيلي عن بلدي وتتلج الدني” التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ لافت.









وفاجأت إليسا الجميع برفعها لعلم لبنان على خشبة مسرح الأولمبيا، وقالت : “هذه علم بلدي لبنان، أدعو لها ان تعبر محنتها، وتحيا بلدي، وعاش كل العالم في سلام وتآخي”.

وفي هذا الإطار، تربّع وسم “إليسا في الأولبيا” عرش قائمة الأكثر تداولًا في منصة التغريدات القصيرة “تويتر” في عدد من البلدان، منها لبنان، الأردن، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، وغيرهم من الدول…”.

ووجّهت إليسا رسالةً للحاضرين أعربت من خلالها عن أنها فرحة جدًّا بوجودها وغنائها على مسرح الألوبيا بـ باريس. وتابعت قائلة: “مسرورين لنتشارك الفرحة، وهذا هو المهم، أنا سعيدة جدًّا لوجودكم هنا، أحبّكم جميعًا”.

ويذكر أن هذا الحفل المرة هو الثالث للمطربة إليسا على مسرح الاولمبيا، لتكون من اكثر المطربين والمطربات اللذين وقفو على خشبت مسرح الأولمبيا الفرنسي العالمي.