في ظلّ الغلاء… كم أصبحت كلفة فنجان القهوة في لبنان؟

نشر “الدولية للمعلومات” دراسة جديدة عن سعر فنجان القهوة في لبنان.

ولفتت الى ان سعر الفنجان أصبح يساوي 2,164 ليرة لبنانية.









وأشار إلى أنه مع تراجع استيراد البن بنسبة 41.6% من 33,542 طناً في 2019 إلى 19,602 طن في 2020.

ووفقاً للأسعار الحالية:

– سعر قارورة الغاز: 244,500 ليرة

– سعر كيلو البن:120,000 ليرة

– سعر كيلو السكر:16,000 ليرة

فإن كلفة فنجان القهوة أصبحت نحو 2,164 ل.ل، من دون احتساب ثمن المياه.

– غاز: 250 ليرة

– بن: 1,714 ليرة (بمعدل 70 فنجان في كل كيلو)

– سكر: 200 ليرة (بمعدل 80 فنجان في كل كيلو)

وبالتالي قد يصبح تقديم القهوة ترفاً وكلفة في الضيافة بعد ارتفاع الأسعار.

فنجان القهوة= 2,164ليرة