جرأة مواقف #إليسا تضعها ضمن قائمة المشاهير الأكثر تأثيرا على تويتر

اختيرت الفنانة اللبنانية إليسا ضمن قائمة الخمسين شخصية الأكثر تأثيراً في العالم على تويتر للعام الثاني على التوالي بعد عام 2020، لتكون العربية الوحيدة في هذه القائمة، استناداً إلى إحصاءات منصة “براند وتش”.

وحلَّت إليسا في المرتبة 47، وبيونسيه في المرتبة 48، ودواين جونسون في المرتبة 49، ونيك جوناس في المرتبة 50.أما تايلور سويفت فاحتلَّت صدارة القائمة أمام السياسي الهندي ناردرا مودي الذي حلّ ثانياً، والنجمة الأميركية كاتي بيري في المركز الثالث.









وتعتمد المنصة في تصنيفها على معايير تشمل أرقام الحسابات النشطة ذات التأثير العالي، بناءً على مستوى المشاركة الحقيقية التي تقوم بها، بالإضافة إلى أعداد المتابعين وإعادة التغريد والردود والتفاعل. وأعادت إليسا نشر القائمة عبر صفحتها في تويتر، وعلّقت قائلة:

[email protected]

شكراً لكم لجعل منبري بهذه القوّة، وتسعدني مشاركتكم هذا الإنجاز.