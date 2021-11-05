الأمير سطام بن خالد يعلّق على التسجيل الصوتي لوزير الخارجية اللبناني: “تنكّر غريب”

علّق أمير سعودي على التسجيل الصوتي الذي أذاعته صحيفة “عكاظ” والمنسوب إلى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، وتحدث فيه عن الأزمة الأخيرة بين بيروت والرياض.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة على تويتر: “كم هو غريب أن يتنكر الوزير من وقفات السعودية مع لبنان منذ عشرات السنين، حديثه عن إقالة شربل وهبة لا يعكس حديث دبلوماسي بل حديث تاجر يبحث عن المقابل وحديثه عن المخدرات كأنه تبرير وضوء أخضر لمن يصدرها، أين هي الحكومة اللبنانية عن هذه التصريحات؟”.









ورداً على التسجيل الذي أوردته “عكاظ”، أصدر بو حبيب بيانا قال فيه: “توضيحاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحافي كان مقرراً موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين أول، يهمني التأكيد أن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية وإعادتها إلى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهداً لأجله. وكنت أتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا في السعي لحل هذه الأزمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع”.

وأضاف: “نأمل من كافة وسائل الإعلام أن تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الأخوة والأشقاء العرب”.