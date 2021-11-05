مرعب رداً على ستريدا جعجع: اللبنانيون في الخليج أحرص من أي حزب لبناني على مصالحهم

رد المحامي والصحافي والناشط السياسي المستقل باسل مرعب على ما أوردته النائب عن حزب القوات اللبنانية ستريدا جعجع خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عُقد في معراب، قائلاً “اللبنانيون المقيمون في دول الخليج أحرص على مصالحهم من أي حزب لبناني يسعى لتحقيق مآرب سياسية انتخابية من خلال الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي”، وأضاف “حبذا لو تقوم النائب جعجع بالـ”مستحيل” من أجل اللبنانيين داخل لبنان الذين أرهقتهم النزاعات الحزبية “العبثية” بين الفينة والأخرى”، مشيراً إلى أن النائب جعجع غير مدركة لعمق ومتانة العلاقات بين شعوب دول الخليج واللبنانيين المقيمين فيها والتي لن يُعكّر صفوها أزمة سياسية عابرة.







