إيران أنتجت 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة، أن إيران أعلنت أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة وصل إلى 25 كيلوغراما.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله: “لقد أنتجنا حتى الآن 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة”.









وفي أبريل/ نيسان، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

وذكرت إيران في يونيو حزيران أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.