تصاعد الأهمية السياسية لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى أوروبا

خاص – بيروت أوبزرفر

انتهت زيارة محمود عباس إلى إيطاليا أخيرا ، وبات من الواضح أن هذه الزيارة تتزايد أهميتها خلال الفترة الحالية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هذه الزيارة تعكس أهمية كبيرة وواضحة ، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار مساهمة هذه الزيارة في الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين.









من جهته قال كبير المسؤولين في السلطة الفلسطينية إن هذه الزيارة كانت مجرد واحدة من جهودهم السياسية العديدة لتعزيز الحالة السياسية لسلطة السلطة الفلسطينية في المجتمع الدولي.

اللافت أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع اعلان الاتحاد الأوروبي عن مساهمة وزارة المالية بوزارة المالية بمبلغ 15.6 مليون دولار من أجل المساعدة في تحسين منظومة العمل الاقتصادي في قطاعي الأعمال والطب. وقال كبير من سلطة P.A إن هذه المساهمة تمثل جهود سلطة PA في المجتمع الدولي.