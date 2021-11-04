وزير الزراعة: الأفق بين السعودية ولبنان غير مسدود والأمور تسير نحو التهدئة

قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، إن الأفق بين السعودية ولبنان “غير مسدود”، وإن الأمور تسير نحو التهدئة بين البلدين، وقد تليها محاولة فك الاشتباك السياسي.

وأضاف الحاج حسن في مقابلة مع قناة “المملكة” الأردنية، أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية التي وقفت إلى جانبه في أحلك الظروف، لكنه رأى أن الأزمة اللبنانية-السعودية مضرة للجميع، وهناك حاجة للتهدئة من الجميع داخليا وخارجيا.









وذكر أن “الكثير من القوى الإقليمية تعد لاعبا أساسيا في الداخل اللبناني”، مضيفا أن أي دور في سبيل التخفيف من حدة الأزمة مفيد لكن يجب أن يكون محسوبا.

واستدعت السعودية مؤخرا سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف جميع الواردات اللبنانية بسبب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن اعتبرتها الرياض “مسيئة”.

ويزور وزير الزراعة اللبناني عمّان لإجراء مباحثات في مجال التبادل الزراعي مع الأردن، ووصفها بأنها “جادة”.

وقال إن المباحثات كانت لها “نتائج ملموسة”، ولم يعد هناك أي حاجز أمام المحاصيل الزراعية اللبنانية.

وتحدث الوزير اللبناني عن تفعيل ورش عمل مع الأردن حول كيفية استيراد الأسمدة والمبيدات الزراعية، مشيراً إلى تواجد “روزنامة” زراعية تربط الأردن بلبنان.

واعتبر الحاج حسن أن العمل الرباعي الأردني المصري السوري اللبناني في مجال تزويد لبنان بالكهرباء يؤسس لعمل عربي مشترك أوسع.