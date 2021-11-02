وزير الخارجية يعترف: الحكومة عاجزة عن تحجيم دور “حزب الله”

في اعتراف صريح، أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب “عجز الحكومة اللبنانية عن تحجيم دور حزب الله”، لافتا الى أن “المشكلة إقليمية”.

وعن الخلاف مع المملكة العربية السعودية، كشف بو حبيب في حديثٍ له نقلته وكالة “رويترز” أنه “لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تشكيلها”.









ورأى ان “الوساطة القطرية بإمكانها حل المشكلة مع السعودية، وهي الأمر الوحيد المطروح حالياً”.​

وشدد بو حبيب على “اننا نريد علاقات ممتازة مع السعودية ونفضل الحوار على الإملاء”.

واشار بو حبيب الى انه “لم يكن هناك حوار قبل مشكلة قرداحي وسفير الرياض لم يتعاط معنا قط”.

وشدد على ان “اعتذار الحكومة غير وارد لأنها لم تخطئ”، مكررا تأكيده بان ما قاله قرداحي كان قبل تعيينه.

ولفت بة حبيب إلى أن “ميقاتي كان يتمنى أن يجتمع بالوزير السعودي في مؤتمر غلاسكو”.