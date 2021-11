باللبناني، صار لازم الدولة تختار، يا بتحمي البلد يا بتحمي حزبالله..

يمكن الدولة بعد ما حست انو الإنقلاب عا بوابا هيي، و يمكن المسؤولين بالدولة مش عارفين انو الإنقلابيين قاصدينن هني، انو اذا عايشين بغيبوبة تا نفهم؟ بيطلع السيد بيصفق خطاب بيمحي مسؤوليات الدولة من أساسا، و ما حدا من الدولة بيرد عليه، ليه؟ انو متتكلين عا أربعتعش آدار؟ طيب هني شو دورن ما هني المقصودين، و سقوط الحكومة هوي المشروع اللي ماشي في حزبالله، يا عمي الناس حابي تفهم انو في مسؤولين او لأ؟ خيي، اذا في فرجونا الإبداع تبعهن، خليهن يخبرونا شو رح يشتغلوا اذا نجح الإنقلاب؟ أوعا يفكروا انو رح يشتغلوا معارضة، ايه هاي ما بيعود في منا، مش شايفين حدن نظام التسعة و تسعين فاصلة تسعة و تسعين بالمية؟ مش شايفين المعارضة تبعبتو مهجرة و منفية و محبوسة؟ انو نصيحة اذا حايضلوا ساكتين يروحوا يفتشولن عا شغلة تنفعن او يسافروا يشتغلوا بالخليج، اذا بيستقبلهن الخليج.. انو لأيمتى بدن يبقوا مطنشين؟ انو السيد بيهددن و بيعملوا حالن مش سامعين؛ و أكتر من هيك، بيطلعولك بهمروجة حماية المقاومة، خيي عن أيا مقاومة عم يحكوا؟ ايه وين بعد في شي إسمو مقاومة؟ ولك اللي لازمو حماية هوي البلد و من هالمقاومة تحديداً، انو شو بدكن؟ تظلطوا الشعب من كل تيابو و ما تخلولوا شي للسترة؟ ولك حتى استقرار بلادو بدكن تشلحوا ياه؟ حتى أمنو ما بدكن تتركوا يتنعم في؟ ولك أمرالله أنجأ عم ياكل، و أنجأ عم يقدر يمرض، و كل شي بحياتو صار في قبلو أنجأ، ولك لوين لاحقينوا؟ بالقليلة تركوا ينام عامخدتو ببيتو مش بالملجأ، ما فارقا معكن ايه؟ ما بتحرز الخبرية ايه؟ انو“ الماكسيموم ” فيها منفى ما هيك؟ او بتظمطوا بريشكن و بتطلعوا ((بالتران)) و بتصيروا تزقفوا متل الولاد الرايحين رحلة بس رحلة مأبدة ما فيا خط رجعة، ولك يا عالم اذا ظبطت معهن راحت عليكن و عالدولة كلها و عالوطن و عالجمهورية، ما بدكن تسمعوا ايه؟ الهيئا الطرش ضربكن عا قلة عادة السمع عندكن، ((والدني عم تشتي)) و إلكن الله.. You sent انو خيي بدكن تحموا المقاومة خلص مقررين؟ ايه حموها عا حسابكن مش عا حساب الناس، حموها من جيابكن مش من جيبة البلد، حموها متل ما بدكن بس تذكروا انو في وطن عم ينازع و انتو بسكوتكن عم تسرعوا بموته، انو بتقتلوا البلد تا تحموا المقاومة؟ شو يعني؟ بدكن بلد مقاومة من دون شعب يعارض او يقول لأ؟ خيي خليني إرجع إسأل، عن أيا مقاومة عم تدافعوا؟ أيا مقاومة بعدها موجودي بهالبلاد؟ المقاومة اللي بتجتاح عاصمة بلدا بتستحق تتسما كل شي إلا مقاومة، المقاومة اللي ما بتحترم شهدا غيرا ما فيكن تسموها مقاومة، المقاومة اللي بتهدد شركا الوطن عن مين بدا تقاوم؟ انو خيي سميتوها مقاومة بس عن مين؟ عن الأرض؟ شو بتسوا الأرض بلا الناس؟ و فرضا بدكن تحموها انو شو بتفيد الأرض المحروقة و شو بيبقى ساعتا تا تقاوم كرماله؟ You sent شو يعني؟ هيك حايبقوا لبنان؟ انو كل الناس بتعرف في ولاد مشردين، و في عيال مشردة، و في ناس جوعانة و مهجرة، بس هون عنا في وطن مشرد و مش عارف حاله اذا بيبقى وطن، في بلاد بإما و أبوها جوعانة للحرية و مش عارفي حالا اذا بيجي نهار و بتشبع، في شعب بدو يعيش بأمان ببلادو و مش تحت سيطرة سلاح ميليشيا كل ما طلع عا بالها بتعمل حرب، انو هيك حايبقى لبنان؟ السوري إلو جماعتو و الايراني إلو جماعتو و كل العالم إلن جماعاتن عنا، طيب وين جماعة لبنان؟ يا عمي الشعب اختار الدولة و قال نعم للسلطة الشرعية، الدولة اختارت مين؟ قلن أنا بحمايتكن ما بدي سلاح ولا مشاكل ولا حروب ولا نزاعات بدي ياكن، بدي الجمهورية اللبنانية بدي الدولة اللبنانية، شو قولكن بكون موقف الدولة؟ بتحمي البلد او حزبالله/ الميليشيا/ المقاومة؟









مقال نشر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٠