بيطار: لن أتراجع والتهديدات لن تدفعني إلى الوراء

قال المحقق العدلي طارق بيطار، خلال لقائه أهالي شهداء مرفأ بيروت في قصر العدل: “لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم إستبعادي بالسبل القانونية المتاحة”.

وبحسب ما نقلت “الجديد”، فقد أكّد البيطار للأهالي أنه يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي و”إن مسألة الإستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها”.









ولفت الى أن “بعض المدعى عليهم قرروا إتهامي بمعالجة جانب واحد من الملف”، مؤكدًا أن “هذا الأمر غير صحيح كما أنه لا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري”.

وأضاف: “إن الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني بالعودة إلى الوراء”.