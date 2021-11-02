أمير سعودي: أخشى أن يكون في الإعلام المحسوب علينا قرداحي آخر ونحنُ لا ندري

على خلفية الأزمة المتصاعدة بين لبنان ودول خليجية، علق أمير سعودي قائلا إنه يخشى وجود جورج قرداحي آخر في الإعلام المحسوب على بلاده.

وعبر تويتر، قال الأمير خالد آل سعود: “أخشى أن يكون في الإعلام المحسوب علينا قرداحي آخر ونحنُ لا ندري، وقد قيل: ’ما حك جلدك مثل ظفرك‘”.









وكان الوزير اللبناني جورج قرداحي قد عمل سابقا بمجموعة قنوات MBC واشتهر بعد تقديمه برنامج “من سيربح المليون”.

وعلق الوزير في تصريحات لجريدة الديار اللبنانية حول الاتهامات التي طالته كون “لحم كتافو من الخليج”، بالقول: “عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي”.