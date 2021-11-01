لقاءات دولية لميقاتي… ماكرون وميركل: تمسُّك باستقرار لبنان واستعادة عافيته

واجتمع ميقاتي مع المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.

وفي خلال الاجتماع، أكدت ميركل “استعداد ألمانيا لدعم لبنان في كل المجالات”، وأعطَت توجيهات فورية الى مستشاريها للنظر في المطالب اللبنانية التي عبّر عنها ميقاتي لا سيما في مجال البنية التحتية ومواكبة مسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين.









كما أكدت “حرص ألمانيا على دعم استقرار لبنان واستعادة عافيته”، مشيدةً بـ”حكمة ميقاتي في التعامل مع التحديات السياسية الداخلية والخارجية”.

كما اجتمع ميقاتي مع رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ثم رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس.

واجتمع أيضاً، على هامش قمّة المناخ، مع ورئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي. كذلك عقد لقاء مع الأمير ألبير دو موناكو.