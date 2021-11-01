مرعب للرئيس ميقاتي: دول الخليج التي تحتضن نصف مليون لبناني تترقّب منكم موقفاً حازماً استثنائياً في لحظة تاريخية

قال المحامي والصحافي الناشط السياسي المستقل باسل مرعب أن الأزمة السياسية التي تعصف مؤخراً بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولبنان هي نتيجة تراكمات أشعلها تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وموقفه “المريب” من الحرب في اليمن.

وأشار مرعب في بيان تلقى بيروت أوبزرفر نسخة منه أن لبنان وبصفته عضواً في جامعة الدول العربية عليه أن يلتزم مبدأ التضامن والتكاتف مع أشقائه العرب وتحديداً دول الخليج العربي التي تحتضن أكثر من نصف مليون مواطن لبناني، يقيمون فيها منذ عشرات السنين ويتلقون معاملة طيبة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، ويدعمون من خلال التحويلات المالية أهلهم وبلدهم لبنان في ظل هذه الكارثة التي تقوّض اقتصاده.









وأضاف مرعب أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في تعميق الخلاف مع دول الخليج العربي التي ضاقت ذرعاً من تصرفات وتصريحات بعض الأطراف اللبنانية المغايرة للموقف الرسمي للدولة اللبنانية، وهي تترقّب “منكم يا دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقفاً حازماً استثنائياً في لحظة تاريخية، يلجم كل مسيء لهذه الدول وشعوبها ويؤكد على العلاقات التاريخية الأخوية، فتغليب لغة الحكمة والعقل أمرٌ لا مفرّ منه وأنتم أهلٌ لها”.